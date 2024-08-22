Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanının memur olan eşine izin verilir mi?

SORU: Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanının memur olan eşine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (D) fıkrası uyarınca aylıksız izin verilmesi mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108inci maddesinin (D) fıkrasında; " Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, eşinin 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi bir personel olması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesinin (D) fıkrasında belirtilen haller sebebiyle yurt dışına gönderilmesi kaydıyla, memur olan eşe, eşinin görev süresi içinde aylıksız izin verilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.