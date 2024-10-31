Çocuk gelişimi mezunlarına ilave bir derece verilir mi?

SORU: 657 sayılı Kanuna tabi memur olarak görev yapmakta olan bir personelin çocuk gelişimi lisans bölümünden mezun olması sebebiyle ilave bir derece ilerlemesinden yararlanabilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde, "... 5 – Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. ..." hükmü yer almakta olup sağlık bilimleri lisansiyeri olanların hangi sınıfta görev alırlarsa alsınlar ilave bir derece hakkından yararlanacaklara ilişkin karar ve görüşler yerleşik hale gelmiştir.

Diğer taraftan , Sayıştay Genel Kurulunun 2.3.1987 tarihli ve E:1987/2, K:4594/1 sayılı kararında, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında unvanları sayılan sağlık bilimleri lisansiyerlerinin, hangi sınıfta görev alırlarsa alsınlar bu maddenin "ortak hükümler" bölümünün (A) bendinin 5 inci fıkrası hükmünden yararlandırılmaları gerektiğine; bunun için anılan maddenin (G) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı alınmasına gerek bulunmadığına oy birliği ile karar verilmiştir." denilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 19/01/2018 tarihli ve 5195 sayılı yazısında, "Çocuk gelişimi ve çocuk sağlığı ve gelişimi" programı mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri unvanını kullanabileceklerine ve söz konusu programların birbirine eşdeğer olduğuna... karar vermiştir." denilmektedir.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanuna tabi memur olarak görev yapmakta olan ve i Çocuk Gelişimi Lisans Bölümünden mezun olan personelin ilave bir derece hakkından yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.