İstisnai memurluk kadrosunda görev yapanlar istifa ederse bekleme süresine tabi olur mu?

SORU: İstisnai memurluklara atananların, istisnai memuriyetlerden başka kadrolara naklen atananların ve istisnai memuriyet kadrolarında çalışmakta iken çekilen veya çekilmiş sayılanların diğer kadrolara atanmaları halinde Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen bekleme sürelerine tabi olur mu?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluklara mezkur Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile 48 inci maddede yazılı genel şartları taşıyanlar arasından memur atanmakta ve ilgililer hakkında 657 sayılı Kanununun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanmaktadır.



Bu itibarla, yukarıda zikredilen bekleme sürelerinin istisnai memuriyetlere atanmada sözkonusu olmadığı, istisnai memuriyetlerden başka kadrolara naklen atamalarda da aynı esasların geçerli olduğu ancak istisnai memuriyet kadrolarında çalışmakta iken çekilen veya çekilmiş sayılanların diğer kadrolara atanmaları halinde ise bekleme sürelerine tabi olduğu değerlendirilmektedir.