Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Güncel Memur Haberleri Çocuk Gelişimi lisans bölümünden mezun olanlara bir derece verilir mi?
Giriş Tarihi: 13.11.2024 15:04

Çocuk Gelişimi lisans bölümünden mezun olanlara bir derece verilir mi?

Devlet memurunun  Çocuk Gelişimi Lisans Bölümünden mezun olması sebebiyle  ilave bir dereceden yararlanabilir mi? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

Çocuk Gelişimi lisans bölümünden mezun olanlara bir derece verilir mi?

SORU: Devlet memurunun Çocuk Gelişimi Lisans Bölümünden mezun olması sebebiyle ilave bir dereceden yararlanabilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde, "... 5 – Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. ..." hükmü yer almakta olup sağlık bilimleri lisansiyeri olanların hangi sınıfta görev alırlarsa alsınlar ilave bir derece hakkından yararlanacakları mümkün bulunmaktadır.

Nitekim Sayıştay Genel Kurulunun 2.3.1987 tarihli ve E:1987/2, K:4594/1 sayılı kararında, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında unvanları sayılan sağlık bilimleri lisansiyerlerinin, hangi sınıfta görev alırlarsa alsınlar bu maddenin "ortak hükümler" bölümünün (A) bendinin 5 inci fıkrası hükmünden yararlandırılmaları gerektiğine; bunun için anılan maddenin (G) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı alınmasına gerek bulunmadığına oy birliği ile karar verilmiştir." denilmiştir.

Ayrıca; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 19/01/2018 tarihli ve 5195 sayılı yazısında, "Çocuk gelişimi ve çocuk sağlığı ve gelişimi" programı mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri unvanını kullanabileceklerine ve söz konusu programların birbirine eşdeğer olduğuna... karar vermiştir." denilmiştir.

Bu itibarla,memur olarak görev yapmakta olanlardan Çocuk Gelişimi Lisans Bölümünden mezun olanların ilave bir derece hakkından yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuk Gelişimi lisans bölümünden mezun olanlara bir derece verilir mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA