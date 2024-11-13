Orkestra sanatçısı olarak görev yapan personel naklen atanabilir mi?

SORU: Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğünde orkestra sanatçısı olarak görev yapan personelin kamu kurumlarına naklen atanması mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 16 ncı maddesinde, "Teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, bu Kanunun Ek Geçici 12, l3 ve 14 üncü maddeleri kapsamına dahil personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile Devlet sanatçıları söz konusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Sanatçı sıfatını kazananlardan yönetici kadrolara atananlar da, bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Yukarıdaki fıkralara göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; Cumhurbaşkanınca kararlaştırılır. Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekleri kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumlarınca karşılanmak üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Sanatçı, Sanatkar, Sanatçı Öğretmenler ile Devlet sanatçılarının emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek gösterge cetvelinde kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendisler için öngörülen ek göstergeler esas alınır. Ancak yönetici kadrolar karşılık gösterilerek sözleşme ile çalıştırılanların emeklilik kesenekleri bu kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergelerden düşük olamaz." hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, sanatçıların mevzuatı uyarınca herhangi bir kadroya bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırıldıkları ve sadece emekli kesenekleri açısından mühendis kadrosu için öngörülen ek göstergenin esas alındığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, 2.7.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde, "(1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer unvanlara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla, genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Söz konusu personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar hakkında 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerindeki hükümler de uygulanabilir..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 04.11.2024 tarihli ve E74073113-045.02-258579 sayılı görüş yazısı da sanatçıların naklen atanmasının mümkün olmadığı yönündedir.

Bu itibarla, orkestra sanatçısı olarak görev yapan personelin mevzuatı uyarınca sözleşmeli olarak görev yaptığı ve söz konusu görevin diğer personel kanunlarına tabi bir görevi kapsamadığı dikkate alındığında, herhangi bir memuriyet kadrosuna naklen atanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.