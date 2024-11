Zam ve tazminat ödemesi alacak memurlar dikkat!

SORU: 657 sayılı Kanuna tabi devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatların ödenmesinde kadro derecesinin mi yoksa kazanılmış hak aylık derecesinin mi dikkate alınacak?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinde, "... Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur. ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 3 üncü maddesinde, "(1) a) I sayılı Cetvelin (A), (D), (E), (F), (G) ve (H) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde; 1) Kurumların 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerinde yer alan kadro unvanları, 2) Kamu iktisadi teşebbüslerinin 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre tespit olunan kadro unvanları, 3) (1) ve (2) numaralı alt bentler dışında kalan çeşitli mevzuat hükümlerine göre verilmiş unvanlı ve unvansız kadrolarda, kadro veya görev unvanları, b) I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri, c) III sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde Cetveldeki düzenlemeler, esas alınır." hükmü ile 10 uncu maddesinde, "(1) Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle bir derece verilenler ile kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kadro derecelerinin üzerine yükseltilenlerin zam ve tazminatları; bulundukları kurumda, yükselinen derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadroların dereceleri için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödenir. Aylıklarının yükseltildiği derecede, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli kurumlarına ait cetvellerde kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro unvanı bulunmayanlara, bulundukları kadro derecelerinin karşılığı olan zam ve tazminatların ödenmesine devam olunur." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca; 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde özellikle yukarıda bahsi geçen 10 uncu maddenin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmıştır.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatların ödenmesinde öncelikle kadro derecesinin dikkate alınması, kazanılmış hak aylık derecesinin bulunduğu kadro derecesinin üzerinde olanların ise çalıştığı kurumda kazanılmış hak aylık derecesine uygun kadro bulunması halinde zam ve tazminat ödemesinin kazanılmış hak aylık derecesine karşılık gelen puan/oran üzerinden yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.