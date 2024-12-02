Akademik personel istifa ederse bekleme sürelerine tabi olur mu?

SORU: 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi görev yapan personelin kendi isteğiyle görevden ayrılması halinde, memur kadrolarına atanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinde belirtilen bekleme süresine tabi olacak mı?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesinde; "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden, D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü bulunmakta olup, söz konusu maddede Devlet memurluğundan çekilmiş bulunanların veya çekilmiş sayılanların yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir memuriyete atanabilmeleri için beklemeleri gerekli olan süreler düzenlenmiş bulunmaktadır.

Ayrıca, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun "Öğretim elemanlarının sınıflandırılması" başlıklı 3 üncü maddede öğretim elemanlarının; profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ile uzman çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarından oluştuğu belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; 2914 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta iken istifa eden bir personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir kadroya atanmasında söz konusu Kanunun 97 nci maddesinde geçen bekleme sürelerine tabi olmayacağı değerlendirilmektedir.