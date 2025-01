ODTÜ 49 Sözleşmeli personel ilanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi internet sitesinde personel alımına ilişkin detaylar yer aldı. İşte başvuru şartları...

657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci

maddesinin (c) fıkrası uyarınca, 2024 KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla istihdam edilecek her bir unvan için ilan edilen sözleşmeli

personel pozisyonunun 3 (üç) katına kadar aday arasından sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile toplam (49) sözleşmeli personel

alınacaktır.

I- GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin):

Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve aşağıda belirtilen genel şartlar ile ilan edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar

aranmaktadır.

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

2. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak). Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda

başvuracaklar için askerliğini yapmış olmak.

3. Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 04.01.1990(dahil) -

03.01.2007(dahil) aralığında olanlar kabul edilir.)

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

5. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece ve vardiyalı çalışma dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı ve benzeri sağlık engeli bulunmamak. (İlgili hususlarda beyan, başvuru esnasında e-Devlet kapısından alınacaktır.)

6. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, "Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (İlgili hususlarda beyan, başvuru esnasında e-Devlet kapısından alınacaktır.)

Destek Personeli (Yemek Hizmetleri/Aşçı):

-Yemek üretim alanında mesleği ifasına engel olacak bulaşıcı veya herhangi başka bir hastalığın bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Sağlık kurulu raporu-heyet raporu; karar bölümünde "Sağlık yönünden Aşçı olarak çalışmasında herhangi bir sakınca

yoktur." ibaresi bulunmalıdır.) Müracaat evrakları arasında sisteme yüklenecektir.

-Aşçı olarak görev yapacaktı

III-BAŞVURU EVRAKLARI

Kimlik bilgileri, Öğrenim belgesi, 2024 yılı KPSS sonuç belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, Adli Sicil Kaydı, İkametgâh Belgesi

bilgilerinin tamamı e-Devlet kapısından otomatik çekilecektir. Aşağıdaki maddelerin ise sisteme yüklenmesi zorunludur.

1. Vesikalık veya Biyometrik Fotoğraf

2. E-Devlet kapısı üzerinden tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil) barkodlu "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi".

3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi

dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.)

4. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlardan askerliğini yapmış olmak şartı arandığı için; terhis belgesi.

5. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda, gece ve vardiyalı sistemde

çalışmaya engel durumu olmadığı, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmadığına ilişkin Sağlık

Kurulu Raporu beyan edilecektir.

6. Şoför pozisyonuna başvuranlar için; eski tip ehliyetlerde E sınıfı sürücü belgesi, yeni tip ehliyetlerde B-C1-C-D1-D sınıflarını kapsayan sürücü

belgesi.

7. Aşçı pozisyonuna başvuranlar için; öğrenim durumuna göre sertifika gerekliliğinde, ilgili Sertifika, Ustalık ya da Kalfalık belgesi.

8. Aşçı pozisyonuna başvuranlar için: "Sağlık yönünden Aşçı olarak çalışmasında herhangi bir sakınca yoktur." ibaresini içerir Sağlık Kurulu/Heyet

raporu.

9. Aşçı pozisyonunda tecrübe istendiği için; "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi"ndeki İŞKUR meslek kodları üzerinden

değerlendirme yapılacak olup; beyan edilen hizmet dökümünde yer alan İŞKUR Meslek kodları, tecrübeye dair görev ve pozisyon bilgisi hakkında

gereken detayı tanımlamıyorsa, görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ayrıca ibraz edilecektir.

10. Temizlik Hizmetlerine başvuranlar için MEB onaylı Hijyen Belgesi.

11. Temizlik Hizmetlerinde tecrübe istendiği için; "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi"ndeki İŞKUR meslek kodları üzerinden

değerlendirme yapılacak olup; beyan edilen hizmet dökümünde yer alan İŞKUR Meslek kodları içerisinde; Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)

olup bu meslek kodunda temizlik hizmeti icra edilmiş ise, bu süreye ait temizlik hizmeti icra edildiğine dair görev yerinden temin edilecek belge

ibrazı ayrıca istenecektir.

12. Genel Şartlarda belirtilen 5. ve 6. maddeye ilişkin beyan formu https://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak bağlantıdan indirilerek eksiksiz

doldurulacak ve belge, başvuru yapılan pozisyonun EK DOSYA kısmına yüklenecektir.

*İstenen sertifika ve diğer belgelerin ilana son başvuru tarihinden önce alınmış olması gerekmekte olup, tarih bulunmayan sertifika ve belge geçersiz

kabul edilecektir.

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir unvana başvuru yapabilecektir.

2. Başvuruda bulunacak adaylar, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını e-Devlet platformu üzerinden 20.12.2024-03.01.2025

tarihleri arası e-Devlet Kapısı ''Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım'' veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet

adresi üzerinden gerçekleştirecektir.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme

alınmayacaktır.

2. E-Devlet platformu üzerinden ''Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım'' veya Kariyer Kapısı

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr bağlantısı ile alınacak başvurular dışında başvuru (posta/kargo, mail, elden) kabul edilmeyecektir.

3. Yerleştirme işlemi, 2024 KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla istihdam edilecek her bir unvan için ilan edilen sözleşmeli personel

pozisyonunun 3 (üç) katına kadar aday arasından sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacaktır.

4. Başvurular incelendikten sonra, her bir unvan için kontenjan sayısının 3 (üç) katına kadar belirlenen adayların listesi https://pdb.metu.edu.tr

adresinden ilan bitim tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde ilan edilecek ve sözlü sınav sürecine ilişkin takvim de eş zamanlı yayımlanacaktır.

Ayrıca, adaylar bu bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

5. Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek ek belgeler ve bu belgelerin teslim süresi https://pdb.metu.edu.tr bağlantısı üzerinden

yayımlanacaktır.

6. Asıl adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.

7. Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan

vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

8. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen

şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış dahi olsa derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve

kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

9. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel ve

özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacak, bu adayların KPSS'den taban puanın üstünde başarı sağlanması, asıl/yedek

sıralamasına girmek üzere kişiye hak kazandırmayacaktır.

10. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan

dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İlanen duyurulur.

Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312 210 3436--0312-210 3437--0312-210 3438--0312-210 3449--0312 210 3460