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Giriş Tarihi: 6.3.2025 10:01 Son Güncelleme: 6.3.2025 10:01

İş yerlerinde psikolojik tacizin (Mobbing) önlenmesi için genelge uayınlandı

Çalışanların motivasyonunun artırılması, hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, sağlıklı, güvenli ve barışçıl bir çalışma ortamının oluşturulması, kapsayıcı ve sürdürülebilir istihdamın sağlanması ile toplumsal refahın artırılması amacıyla; çalışanların iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi ile İlgili 2025/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Genelge Sabah Memurlar'da...

İş yerlerinde psikolojik tacizin Mobbing önlenmesi için genelge uayınlandı

Çalışanların motivasyonunun artırılması, hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, sağlıklı, güvenli ve barışçıl bir çalışma ortamının oluşturulması, kapsayıcı ve sürdürülebilir istihdamın sağlanması ile toplumsal refahın artırılması amacıyla; çalışanların iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi ile İlgili 2025/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

İşte o genelge:

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İş yerlerinde psikolojik tacizin (Mobbing) önlenmesi için genelge uayınlandı
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