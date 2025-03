Bayramdaki idari izinli günler için yıllık izin alan memurun yıllık izni yanar mı?

SORU: 2025 Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. Bayramın ardından gelen 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izin kapsamına alındı. Bayramdan önce 2,3 ve 4 nisan tarihleri için yıllık izin alan memurların yıllık izinleri ne olacak?

CEVAP: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı 50 nci maddesinde; "Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "İzin" başlıklı 23 üncü maddesinde; "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler." hükmü bulunmaktadır. Yine aynı kanunun 99 uncu maddesinde; "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir".hükmü bulunmaktadır.

Mezkur Kanunun 102 inci maddesinde ise ; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir".hükmü,yıllık izinlerin kullanılışı başlıklı 103 üncü maddesinde " Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir.

Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir". hükmü yer almaktadır.

Ayrıca; 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2nci maddesinde ; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleri olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Bununla birlikte; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 2025 Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. Bayramın ardından gelen 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izin kapsamına alındı.

Bu itibarla yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde;

Yıllık izin süreleri içerisinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi;

Yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi;

Yıllık izin verildikten sonra idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılması gerektiği, değerlendirilmektedir.

SONUÇ:

Bu çerçevede Bayramdan önce , Bayramın ardından gelen 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri için yıllık izin alan memurların bu sürelerin idari izinli sayılması nedeniyle memurun daha sonra kullanacağı yıllık izin sürelerine ilave edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.