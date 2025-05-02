Belediyelerde itfaiye eri sözleşmeli çalıştırılabilir mi?

SORU: Belediyelerde 5393 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli itfaiye eri çalıştırılabilir mi? Çalıştırmak için izin almak gerekir mi?

CEVAP: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde, "...Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir...Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Sözleşmeli Personel İstihdamı"na ilişkin 03.01.2024 tarihli ve 53773008-010.06.02-8398773 sayılı Genelgede , "......... ekli listede belirlenen kadro unvanlarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilecektir. (Ek-4 Sözleşmeli Personel Kadro Unvanları)" hükmü yer almaktadır.

Ayrıca; Anılan genelge eki Ek-4 Sözleşmeli Personel Kadro Unvanları arasında ise itfaiye eri unvanına yer verilmemiştir.

Bu itibarla, Belediyelerde 5393 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli itfaiye eri istihdam edilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.