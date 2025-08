Adalet Bakanlığına 3500 personel alınacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114'üncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11'inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-1'de yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere; 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere toplam 3.500 personel alımı yapılacaktır. EK-1'de belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6'ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

A- Başvuru Şartları;

1. Genel Şartlar: a) Türk Vatandaşı olmak, b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

B. Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler: a) Ortak Belgeler 1) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri, ilgili kurumlar ve e-Devlet uygulaması aracılığıyla güncel olarak temin edilecektir. Mezuniyet bilgilerine sistem üzerinden erişilemeyen ya da hatalı görünen adayların, ilgili belgeyi sisteme kendilerinin yüklemeleri gerekmektedir. Sistem üzerinde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ayrıca diploma yüklemesine gerek yoktur.) 1) Sözleşmeli destek personeli (Şoför): - Sürücü belgesi (E sınıfı veya 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D1 sınıfı sürücü belgesi). 2) Sözleşmeli destek personeli (Aşçı): -Halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Millî Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika (Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı 6. maddesinin 9/A bendinin (b) alt bendinde belirtilen kurumlardan mezun olan adaylardan istenecektir.), -Transkript veya ders içeriklerini gösterir belge. 3) Sözleşmeli destek personeli (Kaloriferci): -Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olduklarına dair belge veya ilgili branşta sertifika. C. Başvuru tarihleri: Başvurular 01.08.2025 günü saat 09:00 itibarıyla başlayıp, 15.08.2025 günü saat 23.59'da sona erecektir.



Ç. Başvuru yeri ve şekli: -Adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, 01-15.08.2025 tarihleri arasında e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. -Adaylar sadece bir ünvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 9. maddesinde öngörülen özel kontenjan belirlenen ünvanlarda başvuru yapacak adaylar aynı ünvanın tek bir pozisyon türüne başvurabileceklerdir, ünvan aynı olsa bile birden fazla pozisyon türüne başvuru yapılması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacaktır. -Aynı ya da farklı ünvan için aynı ya da farklı komisyona birden fazla başvuru yapılması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. Örneğin; bir aday infaz ve koruma memuru ünvanı için bir yere başvuru yaptığında, başka bir yere aynı ünvan için veya gerekli şartları taşıdığı (örn. hemşire) farklı bir ünvan için aynı veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.) Adayların başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. -Adayların, başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. D. İnfaz ve koruma memuru boy-kilo ölçümüne çağrılacak adayların ilanı: -İnfaz ve koruma memuru kadroları için ceza infaz ve güvenlik hizmetleri program veya alanı ve ilgili mevzuat uyarınca buna denkliği kabul edilen program veya alan mezunlarına ilan edilen kadro sayısının yüzde ellisini aşmamak üzere kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmemiş ise Adalet Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği 9. madde ikinci fıkra uyarınca seçim yapılırken bu fıkrada belirtilen kadro ve mezuniyetlere öncelik tanınır. - İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.



E. Sözlü sınava çağrılacak aday sayısı ve ilan tarihi: Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. -İlan edilen diğer ünvanlar için, sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının her bir öğrenim düzeyi için üç katı kadar aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. F. Sınav şekli: Sınav sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılacaktır. G. Sözlü sınav konuları: a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan), b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan), c) Genel kültür (20 puan), d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır. Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.



H. Nihai Başarı Listesi: -Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir. - Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 9. maddesine göre kontenjan belirlenmiş ise her bir kontenjan grubu için ayrı nihai başarı listesi düzenlenir. -Bu maddeye göre belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. - Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 9. maddesine göre kontenjan belirlenmemiş ise nihai başarı listesi düzenlenirken; infaz ve koruma memuru kadrolarına atanacaklar ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı ve ilgili mevzuat uyarınca buna denkliği kabul edilen program mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır. Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır. I. Atama Sırasında İstenilecek Belgeler: -Diploma -Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu, -2024 KPSS Puan Sonuç Belgesi, -Mal Bildirim Formu, -İlgili sınav merkezi tarafından talep edilen diğer evraklar.



İ. Diğer Hususlar İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi ilgili sınav merkezi tarafından yapılacaktır. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.