Fizik tedaviye gidecekler dikkat! Fizik tedavi ücretlerinin ne kadarı karşılanıyor?

Fizik Tedavi ücretlerinin ne kadarı karşılanıyor? Kaç seansa kadar tedavi ücretleri SGK tarafından ödeniyor? Sağlık Uygulama Tebliğinde Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin usul ve esasları neler? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...



Sağlık Uygulama Tebliğine göre SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar hariç olmak üzere bir hasta için son bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi SGK'ca karşılanmaktadır. Bir yıl içinde, aynı bölge için 30 seans olan fizik tedavi hakkınız için en fazla iki sağlık raporu düzenlenerek tedaviyi iki ayrı zamanda alma hakkınız bulunmakta



Kaç seansa kadar fizik tedavi hakkınız bulunmakta;



Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri; Bir yıl içerisinde yapılacak 30 seansa kadar olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince; 30 seans sonrası devam edilecek tedaviler için ;

• 31-60 seansa kadar olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulunca (ayakta tedavilerde resmi sağlık kurulunca veya üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurullarınca),

• 60 seans üzeri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumunca sağlık raporu düzenlenmesi halinde SGK'ca karşılanmaktadır.

• Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavilerinin Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca verilmesi halinde; en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca sağlık kurulu raporu düzenlenmesi kaydıyla G80 ve (*) işaretli tanılarda 60 seansın devamında verilen tedaviler de SGK'ca karşılanmaktadır.

15 &NBSP;GÜN İÇİNDE TEDAVİYE BAŞLANMALI

Hastaların sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tedaviye başlamış olması gerekmektedir.

Ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında bir hastaya günde en fazla bir seans, yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında ise SUT eki EK-2/D-2 Listesinde G80 ve (*) işaretli tanılarda bir hastaya günde en fazla bir seans, diğer tanılarda aynı bölge için bir seans olmak üzere en fazla iki bölge fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemi bedeli SGK'ca karşılanır.

Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla; aynı bölgeden toplam 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. Aynı bölge için bir yıl içinde en fazla iki sağlık raporu düzenlenebilir. Ekstremitelerdeki sağ ve sol bölgeler ayrı bölge olarak değerlendirilir. Ancak SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda ve G80 kodlu tanılarda bölge kontrolü yapılmaz.

• G80 ve (*) işaretli tanılarda yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları hariç olmak üzere sağlık raporunda belirtilen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına, tedaviye başlanıldıktan sonra 5 işgününden fazla ara verilmesi halinde yeni bir sağlık raporu düzenlenmedikçe yeni uygulanacak fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri SGK'ca karşılanmaz



BİR BÖLGEYE FİZİK TEDAVİ YAPILDIKTAN SONRA İKİNCİ BÖLGE İÇİN BEKLEME SÜRESİ VAR MI?

Sağlık Uygulama Tebliğine göre SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar hariç olmak üzere bir hasta için son bir yıl içinde en fazla bir bölge için en fazla 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi SGK'ca karşılanmaktadır.

Antlaşmalı özel hastanelerde fizik tedavi için ilave ücret alınabilir mi?



İlave ücret 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine dayanılarak Kurumla sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla kişilerden alınan ücrettir. Bu hastaneleri tercih eden genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında olan kişilerden Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) ve eklerinde yer alan SGK'ya fatura edilen işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret alınabilmekte.

SAĞLIK UYGUMA TEBLİĞİNDE;



Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri

2.4.4.F-1 - Fizik tedavi ve rehabilitasyon sağlık raporlarının (uzman hekim /sağlık kurulu)

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının Kurumca bedelinin karşılanması için;

a) 30 seansa kadar (30 uncu seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince, SUT eki EK-2/D-2 listesinde yer alan pleksus bozuklukları (doğumsal pleksus lezyonu tanıları hariç) tanılarında 30 seansa kadar (30 uncu seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları veya Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci basamak sağlık hizmeti sunucuları fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince,

b) SUT eki "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi" nde (EK-2/D-2) G80 ve (*) işaretli (bölge kontrolüne tabi olmayan) tanılarda 30 seans sonrası devam edilecek tedaviler için;

1) 31-60 seansa kadar (60 ıncı seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca (ayakta tedavilerde resmi sağlık kurulunca veya üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurullarınca),

2) 60 seans üzeri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları (sağlık kurullarınca,

sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

Düzenlenen raporda ayrıntılı hastalık hikâyesi dışında SUT eki EK-2/D-2 Listesinde A ve B grubunda yer alan hastalıklar için; Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşlemlerine Yönelik Değerlendirme Ölçekleri" esas alınarak mevcut hastalığa ve komplikasyonlarına uygun ayrıntılı muayene ve değerlendirme sonuçları belirtilecektir. 30 seans üzeri fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için düzenlenecek sağlık kurulu raporunda tedavinin devamının gerekliliğine dair gerekçeler ayrıca belirtilecektir. Raporun sonuç bölümünde elde edilen değerlendirme ve muayene bulgularına uygun olarak, tanı ve tanıya ilişkin ICD-10 kodları ile hastanın kaç seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına ihtiyacı olduğu ve uygulanacak bölge yazılacaktır