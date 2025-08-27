Sanatçıların sigortalılığı için aranılan şartlar neler ?

6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ıncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarların, ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanların kendileri tarafından prim ödemelerine imkan sağlanmış. Bu itibarla bu sigortalılar Kanunun hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

ARANILAN ŞARTLAR NELER?

Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenlerin;

Hizmet akdi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmama (tarım da dahil) ve kamu görevlisi olarak çalışmama,

İsteğe bağlı sigortalı olmama,

Banka sandıklarına tabi çalışmama,

Gelir veya aylık almama,

8 yaşını doldurmuş olma şartlarını taşımaları gerekmektedir.

MÜRACAATLARI NASIL YAPMALI?

Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler, SGK internet sitesinde örneği yer alan "Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi"ni bağlı bulunulan meslek birliği veya sendika ya da Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez ve taşra birimlerince onaylanarak, sanatçı ve işvereni arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile ikamet edilen ildeki sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat etmeleri gerekmekte.Ay içerisinde birden fazla işverenin çalışılması veya yeni işveren yanında çalışmaya başlanılması halinde, her bir işverenle yapılan kısmi süreli iş sözleşmelerinin de SGK'ya verilmesi gerekmekte

HANGİ HAKLARDAN YARARLANACAK?

Bu sigortalılara, 5510 sayılı Kanuna göre gerekli şartları yerine getirmeleri halinde kendilerine malullük ve yaşlılık aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacak, kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanacaklar.