TCDD 80 sürekli işçi alacak

Teşekkülümüz İzmir Liman İşletme Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü ve Vangölü Feribot Müdürlüğüne belirsiz süreli iş sözleşmesiyle sözlü sınav usulüyle 46, noter huzurunda kura çekimi ile 34 olmak üzere 80 işçi alınacaktır.

İş gücü taleplerimiz il/ülke düzeyinde, 25.08.2025-29.08.2025 tarihleri arasında çalışma adresine göre İŞKUR'da (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacaktır. İş gücü taleplerimize başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını (https://esube.iskur.gov.tr/) adresinden yapabilecektir.

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, özel şartlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri (https://www.tcdd.gov.tr/) adresinde yayımlanacaktır.



İşgücü talebi ile ilgili İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi ve diğer tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu, noter huzurunda kura çekimi tarihi/yeri ve kura sonucu) TCDD web sitesi (https://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.



TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.



SÖZLÜ SINAV USULÜYLE İŞYERLERİMİZE ALINACAK 46 İŞÇİ GENEL HUSUSLAR



İŞKUR'da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;



İlan tarihi itibarıyla, aşağıda belirtilen meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan ön lisans KPSS sınavına girdikten sonra üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerimize başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokulu programları dikkate alınacaktır.



İlan tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.



Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü için yayımlanan işgücü taleplerimiz il düzeyinde ilan edilmiş olup, adayların başvuru yapabilmeleri için ilan tarihinden önce İstanbul il sınırlarında ikamet ediyor olması gerekmektedir.



İlan edilen işgücü taleplerimize başvuran adaylar, işgücü talebinde belirtilen şartları taşıyıp/taşımadığının kontrolü için aşağıda belirtilen evrakları, TCDD web sitesi (https://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında teslim edecektir.



İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi (https://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır.



Evraklarını posta yoluyla gönderen adaylardan, ilanda belirtilen şartları sağlamadığı için başvurusu kabul edilmeyenlerin evrakları, evrak teslim tarihi bitiminden 1 ay sonra imha edilecektir.



Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları öğrenim programı bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.



Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %60'ı, KPSS puanının %40'ı alınarak başarı puanı belirlenecektir. Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılacaktır.

Başarı puanı 60 puanın üzerinde olan en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.