Bedelli olarak askere giden memur aynı gün işe başlatılabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 83 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Devlet Memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar." denilmektedir.

Bu itibarla; yukarıdaki hükümde yer alan "terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak" hükmüne göre memurun terhis tarihi günü göreve başlatılmasının mümkün olmadığı, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve başlatılması gerektiği değerlendirilmektedir.