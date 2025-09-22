Hakim ve savcı istifa ederse bekleme süresine tabi olur mu?

SORU: Hakim ve savcı olarak görev yapanlar 657 sayılı Tabi bir memuriyete atanmalarında bekleme sürelerine tabi olur mu?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 97 nci maddesinde; "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere; A)94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, B)Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden, C)95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 geçmeden, D)96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü bulunmakta olup, söz konusu maddede Devlet memurluğundan çekilmiş bulunanların veya çekilmiş sayılanların yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir memuriyete atanabilmeleri için beklemeleri gerekli olan süreler düzenlenmiş bulunmaktadır

Diğer taraftan, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 3 üncü maddesinde; "Bu Kanunun uygulanmasında; a) Hakim: 1.Adli yargıda : Mahkeme başkan ve üyelerini, hakimleri, Yargıtay tetkik hakimleri ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan hakimleri, 2. İdari yargıda : Mahkeme başkan ve üyelerini, hakimleri, Danıştay tetkik hakimleri ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan hakimleri, b) Savcı: 1. Adli yargıda: İl ve ilçe Cumhuriyet başsavcılarını, Cumhuriyet başsavcı vekillerini, Cumhuriyet savcılarını, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan savcıları, 2. İdari yargıda: Danıştay savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan savcıları, İfade eder." hükmü yer almakta olup; söz konusu madde kapsamında bulunan Cumhuriyet Savcıları 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi olarak çalışmaktadır.

Bu itibarla ;; 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre çalışmakta iken görevinden kendi isteği ile çekilenlerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurluk kadrolarına atanırken haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bekleme sürelerine ilişkin 97 nci maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı değerlendirilmektedir.