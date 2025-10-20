Polis memuru sözleşmeli olarak atanırsa bekleme süresine tabi olur mu?

Polis memuru olarak görev yapmakta iken sözleşmeli personel statüsünde atanmaya hak kazanan personelin istifa etmesi halinde bekleme sürelerine tabi olur mu? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinde, "... Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. ... Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir. ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde, "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. ..." hükmü yer almakta olup 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapmakta olanların kurumların muvafakatı ile bir kurumdan diğerine nakilleri mümkün bulunmaktadır.

Öte taraftan 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde ise, "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere; A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden, C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden, D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü yer almakla birlikte istifa eden Devlet memurlarının tekrar atanmak istemeleri halinde tabi olacakları bekleme süresi düzenlenmiştir. Bu minvalde, istifa eden Devlet memurlarının 5393 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmalarında bekleme süresine tabi olacaklarına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Ayrıca; 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24 üncü maddesinde, "... Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 2 aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını kanuni faizi ile birlikte, bu sürenin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı tazminat olarak ödemek zorundadırlar. ..." hükmü yer almakla birlikte, polis memuru olarak görev yapanlar için getirilen yasak "nakil yoluyla" yapılan atamaları kapsamaktadır.

Bu itibarla, Polis memuru olarak görev yapmakta iken i sözleşmeli personel statüsünde atanmaya hak kazanan kişilerin çalıştığı Kurumdan istifa ederek herhangi bir bekleme süresine tabi olmaksızın sözleşmeli personel olarak istihdam edilebileceği değerlendirilmektedir.