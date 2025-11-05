Emekli olan personele disiplin soruşturması açılabilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesinde, "Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir. Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir." hükmü ile 131 inci maddesinde, "Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Memurun ceza kanununa göre mahküm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz. ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 30.4.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde, "(1) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkilidir. (2) Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezasına karşı yapılan itirazın kabulü hâlinde disiplin amirleri, kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. (3) Disiplin amirliği yetkisi devredilemez. (4) Disiplin amirleri, memurların 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer alan disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren 657 sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatında belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatmak ve gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek zorundadır. (5) Disiplin amirleri yetkilerini, ilgili mevzuatın memurlara tanıdığı hakları göz önünde tutarak, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde kullanmakla yükümlüdür." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca; Danıştay 3. Dairesinin 27.1.1977 tarihli ve E:1977/47, K:1977/42 sayılı istişari kararında, "657 sayılı Kanunun 92 ve 93 üncü maddeleriyle memurluktan çekilenlerin ve emeklilerin yeniden hizmete alınmalarına imkân verilmiştir. Devlet Memurları Kanununda düzenlenen sicil müessesesi, memuriyet statülerinin devamı süresince memurların ehliyet, liyâkat, başarı derecesi, ahlâk, karakter ve seciye durumlarını belirten bütün hukukî belgeleri ihtiva eder. Bu durumda, bir memurun memuriyet statüsü devam ederken bir disiplin suçu işlemesi halinde, bu suçla ilgili bütün belgelerin sicil dosyasında bulunması gereklidir. Zira suç, memur iken işlenmiştir, soruşturma sırasında herhangi bir nedenle o kişinin memuriyetten ayrılması, suçu işlediği andaki illiyet rabıtasını ortadan kaldıramıyacağı gibi, artık o kişinin memuriyet sıfatı kalmadığı gerekçesiyle, 2 her suça işlendiği andaki fiilî ve hukukî duruma göre yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde ceza verilmesi gerektiği yolundaki hukuk kuralının uygulanmasını da önliyemez. Öte yandan, memuriyetten ayrılan kişinin, memur iken işlediği suçtan dolayı, gerek savunmasının alınması, gerekse itiraz hakkını kullanması, hizmet gördüğü zamana ilişkin olduğundan, artık memuriyet sıfatı kalmamıştır, şeklinde bir düşünceyle ortadan kaldırılamaz. Verilen disiplin cezasının uygulanmasına gelince, cezanın niteliğine göre uygulama olanağı var ise uygulanır. Fiilen uygulama olanağı yok ise karar, o kişinin sicil dosyasında muhafaza edilir. Kaldı ki, 657 sayılı Kanunun 92 ve 93 üncü maddelerinden istifade ederek, yeniden memuriyete giren bir kişi hakkında böyle bir durum var ise, uygulamada o zaman mümkün olabilecektir. Sonuç olarak; memur iken işlediği disiplin suçundan dolayı hakkında soruşturmaya başvurulmuş, ancak bu soruşturma bitmeden görevden herhangi bir nedenle ayrılmış bir kişi hakkında da soruşturmanın devam etmesi, gereken kararın alınması ve bunun uygulama olanağı olmasa bile sicil dosyasında muhafaza edilmesi gerektiği görüşü ile dosyanın sunulmasına karar verildi." açıklaması yer almaktadır.

Bu itibarla, emekli olan personel için disiplin soruşturması açılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.