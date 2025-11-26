Diyanet İşleri Başkanlığına; 1250 Kur’an kursu öğreticisi alınacak

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:08

Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet Akademisi Başkanlığına aday din görevlisi (Kur’an kursu öğreticisi) alımı yapılacak.Ayrıntılar sabah memurlarda...

İşte başvuru şartları...

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak,
2024 yılı KPSSP124 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
Adaylar sadece bir kontenjan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

