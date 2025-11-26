Naklen atamalarda harcırahı kim ödeyecek?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 177 nci maddesinde, "Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir. Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinde, "Bu Kanunda geçen; a. Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını; ... g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri; h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; İfade eder." hükmü yer almaktadır. Mezkûr Kanunun 10 uncu maddesinde, "Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir: 1. Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar; ..." hükmü bulunmaktadır. Bu minvalde, 6245 sayılı Kanuna göre, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan ; mezkûr Kanunun 57 nci maddesinde, "Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir. ..." hükmüne yer verilmekle birlikte bu maddenin geçici görev yolluklarını ve kamu görevlisinin başka bir kurumun hizmetinde görevlendirmelerini vb. kapsadığı anlaşılacaktır. Nitekim mezkûr Kanunun 59 uncu maddesinde, "Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans 2 suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar. ..." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca; Sayıştay Temyiz Kurulunun 22.05.2019 tarihli ve 46284 sayılı kararında, "Harcırah Kanununun 57'nci maddesi içeriğine dikkat edildiğinde bu maddenin geçici görev yolluklarını ve kamu görevlisinin başka bir kurumun hizmetinde görevlendirmelerini vb. kapsadığı anlaşılacaktır. Hem Harcırah Kanununun 59'uncu maddesi hem de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62'nci maddesi birlikte değerlendirildiğinde: sürekli görev yollukların ödemesinde, ödeme emri aranmaksızın (ödeneğine bakılmaksızın) derhal ve peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

Nitekim ; Danıştay Başkanlığı tarafından değişik zamanlarda Harcırahın Ödenme Zamanı ile ilgili olarak verilen kararlarda: 6245 sayılı Kanunun 59'uncu maddesine göre; harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilmesi gerekir. Yine 657 sayılı Kanunun 62'nci maddesinin 2595 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle değişik 3'üncü paragrafında da yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda, memurlara, yolluklarının, atama emirleri tebliğ edilince ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödeneceği hükme bağlanmıştır. Sürekli görev yolluğu, yurt içinde veya yurt dışında sürekli bir göreve naklen atananlara eski görev mahallinden yeni görev yerlerine gitmelerine ve aynı zamanda kendilerine ve ailelerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ilişkin giderlere karşılık Harcırah Kanununun 59'uncu maddesi uyarınca peşin olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62'nci maddesi kapsamında ödeme emri aranmaksızın derhal verilmelidir. Bu anlamda memurun yapacağı harcamalar için harcırahın, memura bulunduğu kurumdan ayrılmadan ödenmesi gerekmektedir." denilmek suretiyle konuya açıklık getirilmiştir.

Bu itibarla, görev yapmakta iken başka kuruma naklen atanan bir personelin harcırahının ayrıldığı Kurumca ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.