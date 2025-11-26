Orman Genel Müdürlüğüne 496 Sözleşmeli personel alınacak

BAŞVURULARDA SON TARİH 4 ARALIK 2025&NBSP;

Adaylar 20/11/2025 – 04/12/2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklar Başvuru işlemleri 04/12/2025 gecesi saat 23:59'da sona erecek Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE YALNIZCA BİR POZİSYON İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLECEK

Başvurular il (il bazında tüm ilçeler) ve pozisyonlar bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday il sayısı kadar tercih yapabilecek.Adaylar, öğrenim durumlarına göre yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik, kimlik bilgileri vb. e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, adaylardan sistemden yapılan başvuru aşamasında bu belgeler istenmeyecek. Ayrıntılar sabah memurlarda