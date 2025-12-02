Memuriyete girmeden önce basında çalışanların hizmetleri nasıl değerlendirilecek?

CEVAP: Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin hükümlere 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasında yer verilmiş olup söz konusu fıkranın dördüncü bendinde, "Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartiyle, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 3/4 ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede; ; Memuriyete girmeden önceki sigortalı hizmetlerinin mezkûr Kanunun 36/C-4 fıkrasına göre kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilebilmesi için ilgilinin memuriyete girmeden önce Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle fiilen gazetecilik yapması ve memuriyete girdikten sonra ise meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla ; yukarıdaki şartları taşıyan ilgililerin basın kartı ile özel sektörde çalıştığı sürenin 3/4'ünün kazanılmış hak aylığında sayılmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.