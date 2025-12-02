Sözleşmeli sanatçılar naklen atanabilir mi?

SORU: Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli sanatçılar diğer Bakanlıklara ve kamu kurumlarına naklen atanabilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 16 ncı maddesinde, "Teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, bu Kanunun Ek Geçici 12, l3 ve 14 üncü maddeleri kapsamına dahil personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile Devlet sanatçıları söz konusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Sanatçı sıfatını kazananlardan yönetici kadrolara atananlar da, bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Yukarıdaki fıkralara göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; Cumhurbaşkanınca kararlaştırılır. Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekleri kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumlarınca karşılanmak üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Sanatçı, Sanatkar, Sanatçı Öğretmenler ile Devlet sanatçılarının emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek gösterge cetvelinde kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendisler için öngörülen ek göstergeler esas alınır. Ancak yönetici kadrolar karşılık gösterilerek sözleşme ile çalıştırılanların emeklilik kesenekleri bu kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergelerden düşük olamaz." hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, sanatçıların mevzuatı uyarınca herhangi bir kadroya bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırıldıkları ve sadece emekli kesenekleri açısından mühendis kadrosu için öngörülen ek göstergenin esas alındığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, sözleşmeli olarak görev yapan sanatçıların mevzuatı uyarınca sözleşmeli olarak görev yapması sebebiyle bakanlıklardaki ve diğer kamu kurumlarındaki memuriyet kadrosuna naklen atanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.