Temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim sınavları online yapılabilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesinde, "Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır. Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 27.06.1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde, "Aday memurların eğitimi ile ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir. a. Genel İlkeler; ... (2) Kamu görevlerinde istihdam edilecek personelin; kamu hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak hizmetlerin zaman ve kaynak israfına meydan vermeden en verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır. (3) Eğitimleri başarı ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurluğa atanamazlar. (4) Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj birbirini takip eden sıra içinde devam eder. (5) Eğitimler aday memurların tahsil derecelerine göre düzenlenir ve yürütülür. (6) Eğitimler kurum veya kuruluşların sorumluluğunda yapılır. (7) Eğitim sürelerine sınavlar dahildir. b. Temel Eğitim ile ilgili ilkeler; (1) Temel eğitimin hedefi; Aday memurlara, Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken, asgari bilgileri vermektir. (2) Bu eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır. (3) Bu eğitimin süresi on günden az iki aydan çok olamaz. ..." hükmü ile 8 inci maddesinde, "Temel Eğitim, Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tarafından belirlenen programlar çerçevesinde, Hazırlayıcı Eğitim ve Stajlar kurum veya kuruluşlarınca hazırlanan programlar çerçevesinde Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonlarınca yaptırılır. Her kurum veya kuruluş hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını, bu eğitimlerin başlangıç ve bitim tarihlerini, yerini, eğitime katılacakların sayısını, eğitimlerin başlamasıyla birlikte ................bildirirler." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; Mezkûr Yönetmeliğin; 10 uncu maddesinde, "Sınavlar; test, uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır. Bunlardan biri veya birkaçı da uygulanabilir. a. Sınavlarda köşesi kapalı kağıt kullanılması zorunludur. b. Sınavlar, duyurulan yer, gün ve saatte başlar. c. Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayanların tutanakla tesbit edilmesinden ve sınav kurallarının açıklanmasından sonra dağıtılır. d. Sınav sonunda başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkanı ve en az iki gözetmen tarafından imzalanır. e. Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak kurum veya kuruluşlarca temel, hazırlayıcı eğitim ve staj süreleri içinde de ara sınavlar yapılabilir." hükmü, 11 inci maddesinde, "Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavlarda 10 ncu madde esasları uygulanır. Ancak sınav soruları, Temel Eğitim Kurulunca belirlenen sorular arasından konuların eğitim programındaki ağırlıkları dikkate alınarak, her konu için ayrı ayrı olmak üzere kura usulü ile adayların huzurunda tesbit edilir." hükmü, 12 nci maddesinde, "Eğitimler aşağıdaki şekilde değerlendirilir. a. Temel ve Hazırlayıcı Eğitim; Bu eğitimlerde sınav kağıtları eğitim ve sınav yürütme komisyonları tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başarısız olan aday memurların kağıtları komisyonca bir daha okunarak değerlendirmeye tabi tutulur. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır." hükmü yer almaktadır. Aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususlar da mezkûr Yönetmelikte açıkça belirtilmiştir.

Bu itibarla ; Yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları temel ve hazırlayıcı eğitimleri kendi bünyesindeki memurlar aracılığıyla yapabilecekleri gibi farklı kamu kurumlarından destek alabilmeleri, birkaç kurumun bir araya gelerek bu eğitimleri birlikte yürütmeleri mümkün bulunmaktadır. Bu eğitimler yüz yüze verilebileceği gibi online olarak da verilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak temel ve hazırlayıcı sınava ilişkin kurallar mevzuatta açıkça belirlenmiş olup bu sınavın online yapılması ise mümkün bulunmamaktadır.