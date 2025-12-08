2828 sayılı kanuna göre atananlar sınavsız mühendisi olabilir mi?

CEVAP: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesinde, "Bu Kanun veya 5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin işe yerleştirilmeleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır: ..." hükmü yer almakta olup bu kapsama girenlerin kamu kurum ve kuruluşlarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sınavsız olarak yerleştirilmesi yapılmaktadır.

Diğer taraftan; Mezkûr Kanunun geçici 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar." hükmü ise Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 8.9.2022 tarihli ve E:2022/65, K:2022/102 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu iptal hükmü ile 2828 sayılı Kanun kapsamında atananların ilk atama işlemlerinden sonra ihraz ettikleri unvanlara sınavsız atanma imkanı ortadan kalkmıştır.