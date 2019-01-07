3 milyon çalışana müjde! Gözler 3600 ek göstergeye çevrildi!

Milyonlarca memurun gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'deki aday tanıtım programında bir kez daha gündeme gelen 3600 ek göstergeye ilişkin düzenlemeye çevrildi. Ek gösterge düzenlemesini bekleyen binlerce öğretmen emekli dilekçesini beklemeye aldı. Meclis'e sunulacak teklifte ek göstergenin statü mü, eğitim durumunun mu dikkate alınacağı konusunda formül aranıyor. Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları yararlanabilecek.

