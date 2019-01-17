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Son dakika: 6 bin 409 işçi alımı kura sonuçları açıklandı!

Son dakika haberi... taşra teşkilatı hizmet birimlerinde edilmek üzere sürekli işçi alımı kura çekimi, 15 Ocak tarihinde Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 17.1.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 15:23
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 bin 409 işçi alımı kura sonuçları açıklandı!

Bakanlık hizmet birimlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında; Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Elektrikçi (Genel), Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Klinik Destek Elemanı (Hastane), Şoför (Yolcu Taşıma), Veri Giriş Kontrol İşletmeni ve Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) mesleklerine ilişkin 5037 sürekli işçi statüsünde 6 bin 409 kişi istihdam edilecek.

Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınarak, münhal kadronun dört katı asil ve yedek kişi sayısının yer aldığı kura çekimi noter huzurunda gerçekleşti.

Kurada adı çıkan adaylar için yapılacak sözlü sınava ilişkin bilgiler, il sağlık müdürlüklerinin web sitelerinden ilan edilecek.

Kura sonuçlarına https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 bin 409 işçi alımı kura sonuçları açıklandı!
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