Sabah Memurlar soruları yanıtlıyor!

Soru: Doğuştan engelliyim. Çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybedenlerin malullük aylığına bağlanabileceği belirtiliyor. Başvuru yapsam emekli olabilir miyim? (Saim Kuru)

Cevap: Çalışma gücünün yüzde 60'ını sonradan kaybedenler tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla ve bu raporun SGK sağlık kurulu heyeti tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda onaylanması ile maluliyet aylığına bağlanabilmektedirler. Ancak sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünü yüzde 60 kaybedenler maluliyet aylığından faydalanamaz. Siz doğuştan engeliniz veya hastalığınızdan dolayı malulen emekli olamazsınız. Ancak doğuştan engel durumunuzdan başka daha sonra oluşan hastalık varsa ve bu çalışmaya engelse bu ayrı. Ayrıca vergi indiriminden faydalanıp alacağınız engel oranına göre daha erken ve daha az prim ödeyerek engelli emeklilik şartlarından faydalanma imkanınız var.

Soru: 2004 sigorta giriş tarihim.1988 doğumluyum. 4000 prim günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? (Serdar Özdağ)

Cevap: 60 yaşını doldurmanız ve 7 bin gün çalışmanız gerekiyor. Burada kısmi emeklilik imkanını da hatırlatalım. O zaman 4500 gün yani 12,5 yıl çalışmak yeterli ama yıl olarak 25 yılın geçmesi gerekiyor.

Soru: Babam 1968 doğumlu. 02.01.1996 tarihinde Bağkur girişli ve askerliği borçlanmamış. Ne zaman emekli olur? (Rana Alınak)

Cevap: 25 yıl boyunca yani 9 bin gün prim yatırması gerekiyor. Yaş şartı ise 56. Bağkur'da maalesef prim gün sayıları yüksek oluyor. Aynı yıl SSK'lı olsaydı 56 yaş ve 5825 günle emekli olacaktı.

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