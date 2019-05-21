Sabah Memurlar: Özelleştirilen kurumlarda çalışan memurlar dikkat!

Soru: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışmakta iken 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında kamu kurumuna naklen atandım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ilave derece yükselmesi uygulamasından yararlanabilmem için gerekli sekiz yıllık hizmet süresinin hesabında 399 sayılı KHK'ya tabi çalışılan sürelerin ve bu sürelerde doldurulmuş olan sicil notlarının değerlendirilmesi mümkün mü?

MEVZUAT

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin mülga ikinci fıkrasında? "Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almakta idi.

Ayrıca, 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan mülga Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde? "Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 nci maddesinin 1 nci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır." hükmü, 657 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında ise? "Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır." hükmü yer almakta olup, buradan kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan sözleşmeli personelin mezkur Yönetmelik hükümleri dışında olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki, söz konusu personel için 15/11/1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

Diğer yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi ile değişik "Kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64 üncü maddesinde; "Kademe? derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır. 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır..." hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna 6111 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi ile eklenen "Geçiş hükümleri" başlıklı geçici 36 ncı maddenin (C) fıkrasında ise? "Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki?

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır." hükmüne yer verilmek suretiyle, söz konusu maddenin yayımından önce son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanun ile değiştirilen 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hali olan? "Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmünün uygulanacağı, 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibariyle de altı yıldan daha az süreli sicil notu ortalaması veya son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar hakkında artık geçici 36/C fıkrasının uygulanacağı belirtilmiştir.

Bununla birlikte, 6111 sayılı Kanunun "Yürürlük" başlıklı 215 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan; "Bu Kanunun? …j) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer." hükmü uyarınca, anılan Kanunun 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde değişiklik yapan 100 üncü maddesi 25/02/2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi hükmünü açıklamak ve uygulama birliğini sağlanması amacıyla 139 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği 16/08/1995 tarihli ve 22376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Söz konusu Tebliğ'in 4 üncü maddesinde? "Devlet memuru iken askerlik, emeklilik, görevden çekilme, çekilmiş sayılma, aylıksız izin vb. nedenlerle görevlerinden ayrılıp daha sonra yeniden göreve başlayanların altı yıllık sicil notunun tespitinde, sicil raporunun tanzim edilmediği yıl veya yıllar dikkate alınmayacak, göreve ara vermeden önce tanzim edilen sicil raporları da dikkate alınmak üzere altı yıllık sicil raporlarının tamamlanması beklenecektir…" hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile bu disiplin cezalarını gerektiren fiil ve haller düzenlenmiş, 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında? "Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, sözleşmeli personel ve işçi gibi farklı statülerde görev yapan ve farklı mevzuat hükümlerine tabi olan personelin, Devlet memurlarının tabi olduğu disiplin hükümlerine tabi olmamaları sebebiyle söz konusu statülerdeki hizmetlerinin, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesinden yararlanmak için disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağı, bu fıkra kapsamında disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında memuriyette geçen hizmet sürelerinin esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

SONUÇLAR.

Bu itibarla;

A) 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce göreve başlayan Devlet memurları hakkında 1) Anılan Kanunun yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihinden önce son bir, iki, üç, dört, beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve yukarı olan personelin yedi, altı, beş, dört ve üç yıllık sürelerinin bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren başlatılması gerektiği,

2) Anılan Kanunun yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihinden önce sicil notu ortalaması doksan ve yukarı olmayanlar ile sicili bulunmayanların sekiz yıllık sürelerinin başlangıcının bu Kanunun yürürlük tarihi olduğu,

B) 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra göreve başlayan Devlet memurları hakkında,

1) Bu memurların göreve başlamalarını müteakip sekiz yılı doldurmaları ve bu süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamaları halinde, sekizinci yılı doldurdukları tarihlerde, yani hak kazandıkları tarihlerden itibaren geçerli olmak üzere, bir kademe ilerlemesi yapılması gerektiği,

2) 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin ikinci bendinde, memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması gerektiği hüküm altına alındığından, sekiz yıllık hizmet süreleri hesaplanırken ilgililerin hizmette bulunmadığı aylıksız izin döneminde geçirdikleri süreler (askerlik gibi) kadar sekiz yıllık süreye ilave yapılması gerektiği,

C) 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihinden sonra disiplin cezası alanlar için 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına ilişkin hizmet süresinin sıfırlanacağı ve bu tarihten itibaren sürelerin yeniden başlayacağı,

D) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel iken düzenlenen sicil raporlarının 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uygulamasında dikkate alınmasının mümkün bulunmadığı,

E) 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile düzenlenen bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında Devlet memurluğunda geçen hizmet sürelerinin esas alınması gerektiği, söz konusu personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yaptığı sürelerin sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacaktır.