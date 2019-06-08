Haberler > Memurlar Haberleri > Haberler Haberleri > Yapılması zorunlu... 584 lira...

Yapılması zorunlu... 584 lira...

Dikkat yapılması zorunlu! Firmalarda staj yapan üniversite ve lise öğrencilerinin sigortası yapılıp maaşları da ödenmek zorunda. Aylık ücret 548 lira. Cumhurbaşkanlığı kararı devlet katkısını da belirledi.

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 12:30
Yapılması zorunlu... 584 lira...

Türkiye genç nüfusuyla Avrupa'nın çok ilerisinde bulunuyor. Ülkemizdeki 13 milyonu bulan genç nüfus, 20 Avrupa ülkesinin bütün nüfusunu geride bırakıyor. Gençlerin önemli sorunlarından birisi de staj yapma imkânları. Son yıllarda bu konuda da önemli adımlar atılırken, stajyerlik hem kayıtlı bir çalışma haline getirildi hem de gençler için ödenmesi zorunlu kılındı. Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda bulundurma zorunluluğu var.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yapılması zorunlu... 584 lira...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN