Sabah memurlar: Devlet memuru iken istifa edenler dikkat!

14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Sınav şartı" başlıklı 50 nci maddesinin birinci fıkrasında Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu, mezkur maddeye istinaden çıkarılan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" te de kamu kurum ve kuruluşları tarafından merkezi yerleştirme ile istihdam edilecek personelin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Yönetmelik gereği memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla uygulanan bu sistemde, Devlet memuru olmak isteyen adayların işe yerleştirilmeleri? adayların Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmelerini müteakip, ÖSYM Başkanlığınca KPSS Tercih Kılavuzu ile ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara başvurmaları halinde, KPSS puanları, kurum ve unvan tercihleri ile KPSS Tercih Kılavuzu'nda belirtilen nitelikler dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, adayların yerleştirilmelerinde başka bir niteliğe göre ayrım yapılması söz konusu değildir.

Ayrıca, merkezi yerleştirme dışında, kamu kurum ve kuruluşları özel mevzuatlarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde KPSS sonuçlarını kullanarak memur, sözleşmeli personel ya da işçi statüsünde bulunan personeli kurumsal alım yöntemi ile de istihdam edebilmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinde yer alan; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler,ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü doğrultusunda ilgililerin memurluğa ilk defa atanacaklar için öngörülen prosedüre tabi olmadan yeniden memuriyete atanmalarına da imkan verilmektedir.

Bununla birlikte ilk defa veya yeniden kamu görevlerine atanmak isteyenlerin

- 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi çerçevesinde yeniden atanabilmek için doğrudan görev yapmak istediğiniz kamu kurum ve kuruluşlarına,

- ilk defa açıktan atanma prosedürüne göre kamu görevine atanabilmek için de KPSS'ye? girmenizi müteakip, merkezi yerleştirme için ÖSYM Başkanlığınca ilan edilecek tercih kılavuzlarında,yer alan kamu personel alım ilanlarında belirtilen usule göre, başvuruda bulunmanız mümkün bulunmaktadır.