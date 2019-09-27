Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman yapılacak? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları!

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Sorusuna binlerce aday cevap arıyor. Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Açılan son ilanda başvurular 19 Mart ve 4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki, JGK uzman erbaş alım başvuruları ne zaman yapılacak? Jandarma uzman erbaş alımı 4. Grup çağrısı için tarih verildi mi? Detaylar haberimizde…

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir. Jandarma uzman erbaş alımı 4. Grup çağrısı hakkında tüm detayları haberimizin devamından bulabilirsiniz…