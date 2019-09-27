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alımı ne zaman yapılacak? alımı başvuru şartları!

alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuş ve uzman erbaş adaylarının heyecanlı bekleyişi başlamıştı. uzman erbaş başvuru şartları adaylar tarafından araştırılmaya başladı. 2. ve 3. Çağrıları yapılan 4. Grup çağrısı ne zaman yapılacak? Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Tüm bu soruların cevapları ve şartlar haberimizde…

Giriş Tarihi: 27.9.2019 14:52
Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman yapılacak? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları!

alımı ne zaman yapılacak? Sorusuna binlerce aday cevap arıyor. alımı başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Açılan son ilanda başvurular 19 Mart ve 4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki, uzman erbaş alım başvuruları ne zaman yapılacak? Jandarma uzman erbaş alımı 4. Grup çağrısı için tarih verildi mi? Detaylar haberimizde…

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir. Jandarma uzman erbaş alımı 4. Grup çağrısı hakkında tüm detayları haberimizin devamından bulabilirsiniz…

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Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman yapılacak? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları!
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