Sabah Memurlar: KPSS'ye girecekler dikkat!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve merkezi yerleştirmelere ilişkin işlemler 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmekte olup, Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde; "KPSS'nin usul ve esasları, içeriği, yapılacağı yer ve zamanı, sınavın duyurulması, KPSS'de yer alacak konular ile testler ve bunların ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama yöntemi, başvuru yapacakların öğrenim düzeyi, adayların başvurusu, sınavdan elde edilecek puan türlerinin yerleştirmede ve giriş sınavına çağrıda kullanılmasına ve KPSS sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesine ilişkin esaslar, ……ve ÖSYM tarafından müştereken belirlenir. Bu usul ve esaslara uygun olarak ÖSYM'ce bir KPSS Kılavuzu ve Başvuru Belgesi hazırlanır." hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm uyarınca KPSS, memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak ortaöğretim, önlisans ve lisans olmak üzere üç farklı öğrenim düzeyinden yapılan bir yarışma sınavı olduğu ve içeriği itibariyle (Genel Yetenek-Genel Kültür) mesleki bilgilerin ölçülmesine dayanmadığı için, KPSS'de adayların en üst öğrenim düzeyleri dikkate alınarak sınava tabi tutulmaları öngörülmüş olup, bu kural kapsamında sınava başvurabilecek ve başvuramayacak adaylara ilişkin bilgilere de KPSS Kılavuzlarında yer verilmektedir.

Konu ile ilgili olarak, 2018 KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nun "Başvurma Koşulları" başlıklı 2.1 inci maddesinde; "Adayların mezun oldukları en üst öğrenim düzeyinden sınava girmeleri gerekmektedir. 2018-KPSS Lisans Sınavına son başvuru tarihi itibarıyla (21 Mayıs 2018 ve öncesinde) lisans diploması almaya hak kazanan adaylar ile 2018-KPSS Ortaöğretim Sınavına son başvuru tarihi itibarıyla (19 Temmuz 2018 ve öncesinde) ön lisans diploması almaya hak kazanan adaylar, 2018-KPSS Ortaöğretim Sınavına başvuramazlar." ifadesine yer verilmiş ve bu koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adayların sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmayacakları belirtilmiştir. Ayrıca Genel Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrasında; gerçeğe aykırı belge verdiği ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamalarının yapılamayacağı, yapılmış ise iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, lisans mezunu olduğu halde 2018 yılında KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden giren memur adayının bu sınavdan elde ettiği puanla yerleştirildiği pozisyona atamasının yapılmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir