Sabah memurlar: Göreve başlayıp istifa edenler göreve dönebilir mi?

Soru: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek 1. maddesi uyarınca Jandarma Genel Komutanlığı emrinde "sivil memur" olarak çalışmakta iken söz konusu görevinden 2010 yılında ayrılan personel eski görevine dönebilir mi? Asaletim tasdik edildi. teşekkürler

Cevap:

12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanunun değişik ek 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasında; "…Atama işlemlerinin, atama teklifinin kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde yapılması zorunludur. Atama emri ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. İlgililerin işe başlama sürelerine ve işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Atama onayı alınmasına rağmen görevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar bu madde kapsamında yeniden istihdam edilemezler." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çekilme" başlıklı 94 üncü maddesinde, "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir." hükmü ile yine aynı Kanunun "Çekilen ve Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atanmaları" başlıklı 97 nci maddesinin (A) bendinde de; "94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden Devlet Memurluğuna alınamazlar." hükmü yer almaktadır.

Yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinde; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü ile aynı Kanunun "Adaylığa Kabul Edilme" başlıklı 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamaların bir arada değerlendirilmesi neticesinde; asli memurluğa atandıktan sonra kendi isteğinizle görevinizden ayrılmış olmanız nedeniyle; ayrıldığınız sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımanız şartıyla ayrıldığınız tarihte almakta olduğunuz aylık derecenize eşit bir derecenin aynı kademesine veya 657 Devlet Memurları Kanununun 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilmenizin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.