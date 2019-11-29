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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 17 bin 689 sağlık personeli alınacak! Sağlık personeli alımı şartları nelerdir?

, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Sağlık personeli alımı için gerekli olan şartlar nelerdir? Kimler başvurabilir? Sağlık personeli alımı ne zaman olacak? İşte sağlık personeli alımı açıklanan detaylar ve başvuru şartları. Son dakika açıklaması ile yapılan personel alımı ilanının detayları...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 15:47
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 17 bin 689 sağlık personeli alınacak! Sağlık personeli alımı şartları nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamasında 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için sürecin başlatıldığını bildirdi. Koca, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu.

Bakan Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Koca, şunları kaydetti:

"7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız. Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir. Atamaların sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Duyuru yapıldı! Sözleşmeli personeller alınacak... Başvuru şartları belli oldu

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