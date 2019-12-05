Sabah memurlar: Astsubaylar dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesinde: "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler…" hükmü yer almaktadır.

Konuya ilişkin Danıştay Onikinci Dairesi'nin 10/02/2012 tarihli, E:2010/8348 sayılı Kararında; 657 sayılı Kanun'a tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilmek için, kendi özel personel kanununa tabi iken görevden çekilen veya çekilmiş sayılan kamu görevlilerinin kendi kurumlarında adaylık/deneme devresini geçmiş ve "asli kamu görevlisi" statüsüne girmiş bulunmalarının zorunlu olduğu; asli kamu görevlisi olup olmadıklarının ise, kendi özel mevzuatına göre belirlenebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 68'inci maddesinde: "… Uzman jandarmalardan astsubay nasbedilenler hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden bu madde hükümlerine göre astsubay nasbedilenler, astsubay nasbedilmelerini müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık … deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıklar dışında Devlet tarafından bunlara yapılan masraflar, kanunî faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur. Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere astsubay nasbedilenlerin deneme süresi iki yıldır. …" hükmü ile mezkur Kanunun 112'nci maddesinde "Muvazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler." hükmü bulunmaktadır. Yukarıdaki hüküm ve kararlar ile dilekçe ve ekinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde;

1- Diğer personel Kanunlarına tabi olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevinden ayrılanların (konuya ilişkin Danıştay Kararı da göz önünde tutulduğunda) 657 sayılı Kanun'a tabi kurumlardaki kadrolara atanabilmesi için kendi mevzuatlarında adaylık/deneme devresi öngörülmüş ise bu sürenin geçirilmesi ve "asli kamu görevlisi" statüsüne girmiş bulunması şartlarının beraber gerçekleşmesi gerektiği,

2- 926 sayılı Kanun'a tabi olarak görev yapan astsubayların, nasbedildikleri tarihten itibaren onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa edemeyeceği ancak mesleğin başında öngörülen bir yıllık deneme (adaylık) süresi içerisinde kendi istekleri ile görevden ayrılmak isteyenlere, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmesi suretiyle, bir istisna tanındığı,

3- Bu istisnai durumdan faydalanmak isteyenlerin istifa dilekçesini deneme (adaylık) süresi içerisinde vermesine rağmen ilişik kesme onayının, öngörülen bir yıllık deneme (adaylık) süresinden sonra verilmesinin ilgiliyi "asli kamu görevlisi" statüsü içerisine sokmayacağı, kaldı ki bu durumun, ilgiliye verilen "terhis belgesi" ve " ilişik kesme belgesinde" de "deneme süresi içinde istifa" ibarelerinin yazılması suretiyle tespit edildiği, hususları dikkate alınarak, 657 sayılı Kanun'un 92'nci maddesi hükümlerinden faydalanmasının mümkün bulunmadığı düşünülmektedir.