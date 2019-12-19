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SON DAKİKA: başladı! Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu toplantıda... Asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren görüşmeler başladı! Asgari ücret ne kadar olacak? 3 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisini doğrudan ilgilendiren Kamu Personeli Danışma Kurulu () toplantısı Çalışma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde başladı. Toplantıda şu sıralarda konfederasyon temsilcilerinin konuşmaları devam ediyor. Konuşma sırası şu anda Kamusen Genel Başkanı konuşmasını sürdürüyor. Son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 15:53 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 16:18
SON DAKİKA: KPDK başladı! Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu toplantıda... Asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü bu toplantıdan çıkacak kararlara kilitlenmiş durumda. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK genel başkanları ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katılıyor.

Toplantıda sözleşmelilere kadro, emeklilere aile yardımı başta olmak üzere 3600 ek gösterge, gelir vergisi dilimi gibi pek çok talep masaya gelecek.

Son dakika: 3600 ek gösterge teklifleri ilk kez Sabah Memurlar'da! 3600 ek göstergede son durum ne? Kadro ve 3600 ek gösterge görüşülecek!

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SON DAKİKA: KPDK başladı! Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu toplantıda... Asgari ücret ne kadar olacak?
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