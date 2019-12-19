SON DAKİKA: KPDK başladı! Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu toplantıda... Asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü bu toplantıdan çıkacak kararlara kilitlenmiş durumda. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK genel başkanları ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katılıyor.

Toplantıda sözleşmelilere kadro, emeklilere aile yardımı başta olmak üzere 3600 ek gösterge, gelir vergisi dilimi gibi pek çok talep masaya gelecek.