Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sürekli işçi alacak!

Personel alımı için yayınlanan ilanın detayları belli oldu. İlanda yer alan açıklama şu şekilde;

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatı birimlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden 10 adet sürekli işçi alınacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

A. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

B. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,

C. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

D. 18-35 yaş arasında olmak,

E. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmamak,

F. Görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,

G. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

H. En az ilköğretim, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,

İ. Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kadıköy, Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Esenler bölgesinde ikamet ediyor olmak,

İŞ TANIMI

A. Temizlik işleri,

B. Boya badana işleri,

C. Tadilat ve tamirat işleri,

D. Tesisat işleri,

E. Mobilya işleri,

F. Sözleşmede yer alan benzeri ve diğer işleri de yapmak.

KURA TARİHİ VE YERİ

İŞ-KUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adaylar arasından 28/02/2020 tarihinde saat 10:00 'da Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok. No:21 Karaköy, Beyoğlu/İSTANBUL adresinde bulunan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nde kura çekimi yapılacaktır.

Kura çekim tarihi, saati veya yerinde değişiklik olduğu durumunda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün www.hssgm.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün www.hssgm.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

Mülakat sonucuna göre asıl olarak belirlenen adaylar istenilen belgeleri Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok. N:21 Karaköy,Beyoğlu/İSTANBUL adresine İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na elden teslim edeceklerdir. Belgelerini istenilen tarihlerde teslim etmeyen ya da eksik teslim edenlere yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi

2-Sabıka Kaydı

3-Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için)

4-İkametgâh Belgesi

5-Sağlık Raporu ( En az 3 Hekimli: psikiyatri, dahiliye ve ortopedi )

6-Diploma (Aslı yada Noter Tasdikli veya E-Devlet Çıktısı)

AÇIKLAMALAR

1-İlan edilen kadrolara başvuru sonucu atamaya hak kazanan, 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde işçi olarak istihdam edilecektir.

2-İŞ-KUR tarafından gönderilen nihai listede yer alan istenilen şartları taşıyan adaylar arasından Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir.

3-Kura ile İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden 4 (dört) katı kadar aday mülakata girmeye hak kazanacaktır.

4-İŞ-KUR tarafından Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.hssgm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

5-Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

6-Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, yerleşen adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemi iptal edilecektir. Yerleştiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

7-Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 8- Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir.