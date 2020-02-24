Sabah memurlar yanıtlıyor: Felsefe ve sanat tarihi bölümleri mezunları dikkat!

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Bilindiği üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve bu sınav sonuçları esas alınarak yapılan merkezi yerleştirme işlemlerine ilişkin görevler Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 20'nci maddesinin birinci fıkrasında; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, açıktan atama yapacakları (B) grubu kadrolar için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili makamlardan izin alındıktan sonra, bu kadroların koşullarının belirlenmesi amacıyla; yüksek öğretim kurumları ile yüksek öğretim üst kuruluşları, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına; bunların dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşları DPB' ye başvurur." hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise, Devlet Personel Başkanlığının bu bildirimleri, Nitelik Kod Kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk açısından inceleyerek sonucu manyetik ortamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildireceği belirtilmiştir. Mezkur hüküm uyarınca KPSS tercih kılavuzlarında ilan edilen kadro ve pozisyonlar ile bunlar için aranılan nitelikler, personel ihtiyaçları ve yürürlükteki mevzuatları çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından Nitelik Kod Kılavuzunda yer alan öğrenim koşulları ile diğer niteliklerden seçim yapmak suretiyle belirlenmekte olup, bahsi geçen lisans programlarına ilişkin olarak Nitelik Kod Kılavuzu'nda "4121-Felsefe lisans programından mezun olmak." ve "4183-Sanat Tarihi lisans programından mezun olmak." nitelik kodları oluşturulmuş bulunmaktadır.

Yaptığımız araştırmaya göre;. ÖSYM Başkanlığının resmi internet adresinden erişilebilen geçmiş yerleştirme dönemlerine ait tercih kılavuzları incelendiğinde de görüleceği üzere, Sanat Tarihi programına ilişkin 4183 nitelik kodu kamu kurum ve kuruluşları tarafından Müze Araştırmacısı unvanlı kadrolar için kullanılabilmekte; ancak merkezi yerleştirmelerde 4121 nitelik kodunun spesifik olarak kullanıldığı bir kadro unvanı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, merkezi yerleştirmelerde öğrenim koşulu olarak "4001-Herhangi bir lisans programından mezun olmak." nitelik kodunun belirlendiği kadro ve pozisyonları tüm lisans mezunları tercih edebildiğinden, Felsefe lisans mezunlarının da 4001 nitelik kodunun kullanıldığı memur, bilgisayar işletmeni vb. unvanlı kadro ve pozisyonlara KPSS puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili talebinizi Aile Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığına ve ÖSYM Başkanlığına iletmenizde fayda var.