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: zammı geliyor! Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren zammıyla ilgili son gelişmeler ve detaylar 'da. Memur ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 4 ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark var. En düşük maaş memurlarda 3 bin 658, emeklilerinde 2 bin 767 lirayı aşacak. 2 çocuklunun aile yardımı da 497 liraya çıkacak. Bu rakamlara ayrıca enflasyon farkı da eklenecek. İşte enflasyon zammı sonrası oluşacak tahmini maaş tablosu

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 4.3.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 15:59 ABONE OL
Sabah Memurlar: Enflasyon zammı geliyor! Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Temmuz ayında memur ve emekliye enflasyon zammı gelecek. Enflasyon zammıyla ilgili son gelişmeler Sabah Memurlar'da...

Bu yılın ilk zammını alan emekliler, promosyon ve bayram ikramiyesi heyecanı yaşarken, maaşlarına yansıtılacak Temmuz artışını da merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek gösterirken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise belli. Hakem kurulu kararı doğrultusunda, 2 milyon memur emeklisine Temmuz'da yüzde 4 ve bu yılın ilk yarısındaki TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.

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Sabah Memurlar: Enflasyon zammı geliyor! Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
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