Sabah Memurlar: Enflasyon zammı geliyor! Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Temmuz ayında memur ve emekliye enflasyon zammı gelecek. Enflasyon zammıyla ilgili son gelişmeler Sabah Memurlar'da...

Bu yılın ilk zammını alan emekliler, promosyon ve bayram ikramiyesi heyecanı yaşarken, maaşlarına yansıtılacak Temmuz artışını da merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon gösterirken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise belli. Hakem kurulu kararı doğrultusunda, 2 milyon memur emeklisine Temmuz'da yüzde 4 zam ve bu yılın ilk yarısındaki TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.