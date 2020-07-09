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haberi: On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! belirlendi

haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, temmuz ayı mahalli idare sözleşmeli personelinin ücretlerine ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre, çalıştırılacak sözleşmeli için 1 Temmuz'dan itibaren geçerli aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın belirlenen katsayı rakamları dikkate alınarak unvanlar itibarıyla hesaplandı.

AA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 16:49 Son Güncelleme: 9.7.2020 16:55 ABONE OL
Son dakika haberi: On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Tavan ücret belirlendi

Son dakika haberi... Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, anılan madde çerçevesinde 1 Temmuz'dan sonra sözleşmeli personel olarak ilk defa istihdam etmeye başlayacakları kişiler için belirlenen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkili kılındı.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Söz konusu kuruluşlarda tam veya kısmi zamanlı istihdam edilen sözleşmeli personelin 1 Temmuz'dan sonraki net aylık sözleşme ücretlerinin hesabında ise görev yaptıkları unvanda devlet memuru olarak çalışanların aylıklarında bu yılın ikinci altı ayı için gerçekleşen aylık artış oranı dikkate alınacak. Bu durumdaki sözleşmeli personele, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere, haziran ayındaki sözleşme ücretinin yüzde 5,75 artırılmasıyla bulunacak tutar üzerinden net aylık sözleşme ücreti ödenecek.

5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personelin unvan bazında ücret tavanları 3 bin 306 lira ile 6 bin 298 lira arasında, kısmi zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanı 2 bin 43 lira ile 2 bin 210 lira arasında, 657 sayılı kanuna göre net aylık ücret tutarı da 2 bin 645 lira ile 5 bin 38 lira arasında tespit edildi.

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Son dakika haberi: On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Tavan ücret belirlendi
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