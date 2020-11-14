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hava trafik kontrolörü alacak

() Genel Müdürlüğü, 7 asistan, 200 stajyer hava trafik kontrolörü alacak.

AA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 11:36 Son Güncelleme: 14.11.2020 11:36 ABONE OL
Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 7 asistan, 200 stajyer hava trafik kontrolörü alacak.

DHMİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, DHMİ'ye 7 asistan, 200 stajyer hava trafik kontrolörü alınacak.

Adaylar, bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.

Başvurular, 16 Kasım'da başlayacak, 30 Kasım'da sona erecek ve "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak.

Sınav sonuçları, "www.dhmi.gov.tr" resmi internet adresinden duyurulacak, kazananlara yazılı tebligat yapılmayacak.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alacak
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