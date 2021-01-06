Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika haberi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

MEMUR AİLE PARALARI: Memurların maaşlarına ilaveten aldıkları aile paraları da Ocak ayı ile birlikte zamlı olacak. Eş ve çocuklar için ödenen paralar yüzde 7.36 oranında zamlanacak.

NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını bu ay hesaplarında görecekler. Ayın 17'sinden itibaren yatırılacak maaşlar zamlı olacak., memur emeklileri ise maaşlarını erken aldılar. O yüzden zam yansıtılmadı. Onların zam farkları da bu ay içinde SGK tarafından açıklanacak bir takvim ile duyurulacak.

BAKANLIK DUYURACAK

Memurların taban ve tavan maaşları ile kıdem tazminatı tavanı ücretlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrıca duyuracak. Orada tüm kamu personelinin sosyal ve mali haklarıyla ilgili değişiklikler de yer alacak.