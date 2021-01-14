Ücretsiz izne ayrılanlar dikkat! Kısa çalışma” dönemi için çalışan kıdem tazminatı alabilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 55. maddesinde düzenlenen yıllık izin bakımından çalışılmış sayılan hallerde "Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın on beş günü (İşçinin yeniden işe başlaması şartıyla) ve kısa çalışma süreleri de dahildir. Bu yıllık izin düzenlemesi kıyasen kıdem süresi için uygulanacak olup, kısa çalışma süresinden yararlanamayan iş sözleşmesi askıda olan işçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süreler kıdem süresinden sayılacaktır." kısa çalışma ödeneği alınmaya devam edilen süreler kıdem tazminatı süresi hesaplanırken dikkate alınacaktır.

ÜCRETSİZ İZİN KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLİR Mİ?

İş Kanunu'nunda yıllık izin ve kıdem tazminatı hesabında çalışılmış gibi sayılan süreler arasında kısa çalışma süreleri sayılıyor ama ücretsiz izin günleri sayılmıyor. Ancak, maddenin (j) bendinde, "İşveren tarafından verilen diğer izinlerin" de dikkate alınacağı belirtiliyor. Pandemi ücretsiz izinleri işçinin iradesi dışında ve doğrudan işverenin tasarrufuyla kullandırılan izinlerdir. Bu dönemde kullandırılan ücretsiz izinlerin (j) bendi kapsamında değerlendirilip yıllık izin ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerekir.