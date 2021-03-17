Giriş Tarihi: 17.3.2021 16:09Son Güncelleme: 17.3.2021 16:10
Tüm üniversiteleri ilgilendiriyor! YÖK yazı gönderdi
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Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) tüm üniversiteleri ilgilendiren yazı geldi. Meslek yüksekokullarının asgari kadro sayısının üstünde yapılacak kadro aktarımları için YÖK izni aranacak.
Meslek yüksekokullarının asgari kadro sayısının üstünde yapılacak kadro aktarımları için Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) izni aranacak. Genel Sekreter Başkan a. Süleyman Necati Akçeşme imzalı resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:
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Tüm üniversiteleri ilgilendiriyor! YÖK yazı gönderdi