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Giriş Tarihi: 25.3.2021 12:40

8 öğretim üyesi alacak

Artvin Çoruh Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

8 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Artvin Çoruh Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu","657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri" uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." denildi. Detaylı bilgi için tıklayınız...
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Artvin Çoruh Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
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