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Giriş Tarihi: 16.4.2021 14:32 Son Güncelleme: 16.4.2021 14:35

, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu sürekli işçi alımı yapacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu sürekli işçi alımı yapacak

, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sürekli İşçi alımı yapacak. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ANKARA' da çalıştırılmak üzere kadın ziyaretçilerin kabulü esnasında üst aramasının yapılacak olması sebebiyle bir (1) kadın ve bir (1) erkek olmak üzere toplam 2 adet Güvenlik Görevlisi alanında sürekli işçi alımı yapılacaktır.

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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu sürekli işçi alımı yapacak
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