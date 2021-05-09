İstatistik Bölümü mezunları dikkat!

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikteki cetvellerinde yer alan kadro kütüğünde unvan ve adet sınırları belirlenmiş olup 16/01/2007 tarihli ve 2007/10 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Genelgesi ekinde unvanlar sayılmıştır.

Ayrıca 2.07.2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in 7 nci maddesinde "h) Eğitmen kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların, meslek veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak," hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, İstatistik Bölümü programından mezun olanların mezkur genelge ekinde yer alan unvanlardan eğitmen unvanlı sözleşmeli personel pozisyonuna atanabilmesi için yukarıda belirtilen şartları taşıması durumunda mezkur Kanun ve Yönetmelik hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.