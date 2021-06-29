Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Türk-Alman Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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