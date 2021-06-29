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Giriş Tarihi: 29.6.2021 12:49

Türk-Alman Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak

Türk-Alman Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak

Türk-Alman Üniversitesi, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 öğretim görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarhi 12 Temmuz olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Türk-Alman Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Türk-Alman Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak
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